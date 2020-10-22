Регулярный спорт снижает риск госпитализации при коронавирусе

Регулярный спорт снижает риск госпитализации при коронавирусе
У тренирующихся выше иммунный статус, а следовательно, и сопротивляемость инфекциям. Фото: pixabay.com

Два с половиной часа умеренной физической нагрузки или час пятнадцать минут интенсивных занятий в неделю могут спасти от госпитализации при заражении COVID-19.

К таким выводам пришли специалисты Университета Сан-Паулу. Опросив людей, вылечившихся от коронавируса, ученые разделили их на две группы: тех, кто ведет активный образ жизни (посвящающие спорту как минимум 10-20 минут в день), и тех, кто предпочитает малоподвижное времяпрепровождение.

Выяснилось, что спортсмены действительно реже попадают в больницы. Однако, физическая активность не влияет на степень заболевания — тяжелая форма встречается у обеих групп, и переносят её пациенты одинаково сложно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шведские ученые определили, как коронавирусная инфекция влияет на нервную систему. Оказалось, что заболевание может иметь временные негативные последствия для работы мозга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 здоровый образ жизни здоровье пандемия физическая активность фитнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Британский ученый предложил новое объяснение появлению у человека сознания
Назван новый способ, как определить больного коронавирусом
Регулярный спорт снижает риск госпитализации при коронавирусе
У Криштиану Роналду снова положительный тест на коронавирус
Первый мед имени Павлова в Петербурге с 1 ноября начнет принимать ...
Доля свободных помещений в сфере уличной торговли Петербурга достигла ...
Голикова объяснила, почему она против бюджетной медицины
В Комздраве опровергли информацию об отсутствии лицензии у госпиталя в ...