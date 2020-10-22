Регулярный спорт снижает риск госпитализации при коронавирусе

У тренирующихся выше иммунный статус, а следовательно, и сопротивляемость инфекциям. Фото: pixabay.com

У тренирующихся выше иммунный статус, а следовательно, и сопротивляемость инфекциям. Фото: pixabay.com

Два с половиной часа умеренной физической нагрузки или час пятнадцать минут интенсивных занятий в неделю могут спасти от госпитализации при заражении COVID-19.

К таким выводам пришли специалисты Университета Сан-Паулу. Опросив людей, вылечившихся от коронавируса, ученые разделили их на две группы: тех, кто ведет активный образ жизни (посвящающие спорту как минимум 10-20 минут в день), и тех, кто предпочитает малоподвижное времяпрепровождение.

Выяснилось, что спортсмены действительно реже попадают в больницы. Однако, физическая активность не влияет на степень заболевания — тяжелая форма встречается у обеих групп, и переносят её пациенты одинаково сложно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шведские ученые определили, как коронавирусная инфекция влияет на нервную систему. Оказалось, что заболевание может иметь временные негативные последствия для работы мозга.