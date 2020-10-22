Ученые выяснили, что нервная система страдает от Covid-19

Ученые из Швеции провели исследование и выяснили, что центральная нервная система испытывает ряд проблем от коронавируса. Причем виноват в этом не сам вирус, а иммунная реакция организма на инфекцию.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology. Там ученые подробно рассказали о том, что часто замечают у пациентов с коронавирусом симптомы повреждения нервной системы. А именно – проблемы с памятью, спутанность сознания и даже изменение личности, что говорит о признаках нарушения работы мозга.

Отмечается, что данные симптомы проявляются у людей в сложной стадии прохождения заболевания и носят временный характер. В целом, до сих пор не изучено то, как коронавирус может изменить нервную систему человека.

При этом, выведенные симптомы отличаются от тех, что бывают при других инфекционных заболеваниях.

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