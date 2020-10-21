В Минздраве прокомментировали заявление о неэффективности перчаток

Инфекционист объяснил, как правильно их носить, чтобы была польза.

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов объяснил, почему назвал перчатки неэффективным средством индивидуальной защиты. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что есть польза как от антисептиков, так и от перчаток, но вторые очень часто используют неправильно. Порой перчатки становятся дополнительным риском инфицирования, поэтому их важно правильно носить.

Чуланов объяснил, что нужно надевать перчатки в общественных местах, а после снятия сразу утилизировать.

«Важно понимать, что всё это может быть источником инфекции. Поэтому необходимо надевать перчатки перед тем, как зайти туда»,

— сказал инфекционист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве остановили пассажира метро без перчаток, он оказался преступником.