В Москве остановили пассажира метро без перчаток, он оказался преступником

Мужчина находится в федеральном розыске.

В московском метро задержали мужчину из-за отсутствия перчаток и медицинской маски. На гражданина без СИЗ обратил внимание контролер, который попросил предоставить документов – их при себе не оказалось. В итоге его отправили в отделение, где выяснилось, что попался преступник, находящийся в федеральном розыске. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что гражданина пытались найти из-за угона автомобиля. Теперь он должен выплатить пять тысяч рублей за отсутствие средств индивидуальной защиты, а затем сядет в тюрьму за совершенное преступление.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бегавший от закона девять лет за наркопреступление петербуржец предстанет перед судом.