Бегавший от закона девять лет за наркопреступление петербуржец предстанет перед судом

Бегавший от закона девять лет за наркопреступление петербуржец предстанет перед судом
Петербуржца будут судить за преступление девятилетней давности. Фото: pixabay.com

Жителю Петербурга придется ответить за преступление девятилетней давности. Его обвиняют в пособничестве в приобретении наркотиков.

Как сообщает прокуратура Петербурга, преступление злоумышленник совершил зимой 2011-го года. Он купил 110 граммов наркотика и должен был передать наркотики своему знакомому.

Тогда же его задержали сотрудники УФСКН России.

Злоумышленник смог скрыться от правоохранителей, его объявили в розыск.

Уголовное дело по существу рассмотрит Невский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, как задержанная на улице Дыбенко иномарка с наркотиками привела правоохранителей к целому складу с запрещенными веществами в Ленинградской области. Его смогли накрыть в сентябре этого года. Тогда в результате изъято было около 25 килограммов наркотиков.

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