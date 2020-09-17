Задержанная на Дыбенко иномарка с наркотиками привела к целому складу в Ленобласти

Задержанная на Дыбенко иномарка с наркотиками привела к целому складу в Ленобласти
Место происшествия. Фото: скриншот карты "Гугл"

В Ленинградской области обнаружили целый склад с наркотиками. Туда правоохранители наведались после того, как на улице Дыбенко в Петербурге остановили машину с подозрительными свертками.

По данным gazeta.spb.ru, в иномарке нашли около 200 небольших свертков. Оказалось, что водитель провозил наркотики синтетического происхождения.

По факту было возбуждено уголовное дело. Расследование привело правоохранителей на склад наркотиков во Всеволожском районе. Там же задержали кладовщика и его помощника.

В результате изъято было около 25 килограммов наркотиков.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на железнодорожной станции «Дача Долгорукова» транспортные полицейские пресекли незаконный оборот синтетического наркотика.

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