На ж/д станции Дача Долгорукова поймали мужчину с синтетическим наркотиком

На ж/д станции Дача Долгорукова поймали мужчину с синтетическим наркотиком
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере). Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: pixabay.com

На железнодорожной станции Дача Долгорукова транспортные полицейские пресекли незаконный оборот синтетического наркотика.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на территории станции молодого человека, который вызвал подозрение нарушенной координацией движений и несвязной речью. Досмотрев личные вещи мужчины, полицейские нашли в кармане 28-летнего петербуржца пакетик с веществом, напоминающим наркотик.

Позже экспертиза подтвердила догадку стражей порядка: нарушитель имел при себе крупную партию синтетического наркотика. Преступник признался, что искал на ж/д путях “закладку” с веществом. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит серьезный тюремный срок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой житель Северной столицы пытался продать полкило наркотических веществ.

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