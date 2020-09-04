На ж/д станции Дача Долгорукова поймали мужчину с синтетическим наркотиком

На железнодорожной станции Дача Долгорукова транспортные полицейские пресекли незаконный оборот синтетического наркотика.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на территории станции молодого человека, который вызвал подозрение нарушенной координацией движений и несвязной речью. Досмотрев личные вещи мужчины, полицейские нашли в кармане 28-летнего петербуржца пакетик с веществом, напоминающим наркотик.
Позже экспертиза подтвердила догадку стражей порядка: нарушитель имел при себе крупную партию синтетического наркотика. Преступник признался, что искал на ж/д путях “закладку” с веществом. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит серьезный тюремный срок.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой житель Северной столицы пытался продать полкило наркотических веществ.