Молодой петербуржец пойдет под суд за попытку продажи 500 гр наркотика

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о покушении на незаконный сбыт более 500 гр наркотика. Обвиняемым по делу проходит 24-летний петербуржец. Об этом сообщает городская прокуратура. Надзорный орган Выборгского района утвердил обвинительное заключение в отношении молодого человека, которого обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Следствие считает, что обвиняемый купил на проспекте Энгельса более 500 гр наркотика растительного происхождения. За полкилограмма он отдал более 200 тысяч рублей. Он собирался накрутить цену на этот «товар» и сбыть его неопределенному кругу лиц.

О его планах узнала полиция. При задержании молодой человек оказал неповиновение и пытался скрыться от правоохранителей на своей машине.

Уголовное дело рассмотри Выборгский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец сядет на год из-за наркотиков и мигрантов.