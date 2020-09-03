Петербуржец сядет на год из-за наркотиков и мигрантов

В Петербурге осудили местного жителя, который незаконно ставил мигрантов на учет и хранил наркотики. Его отправили в колонию больше чем на год.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело в четверг, 3 сентября, рассмотрел Московский районный суд.

Суд установил, что местный житель передавал в ФМС недостоверные сведения о пребывании иностранных граждан. По документам, они проживали у него в квартире, что не соответствовало действительности.

Кроме того, у него нашли наркотики, которые он хранил для собственного употребления.

Сам обвиняемый вину признал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на год и пять месяцев. Их он проведет в исправительной колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.