Власти Петербурга объяснили расхождение в статистике смертности от COVID-19

Оперативная статистика включает в себя летальные исходы не только от COVID-19, но и от других факторов. Фото: pixabay.com

Оперативная статистика включает в себя летальные исходы не только от COVID-19, но и от других факторов. Фото: pixabay.com

Петербургский комитет по здравоохранению объяснил двукратное расхождение цифр в летальной статистике по коронавирусной инфекции. На «аномальные» цифры обратили внимание городские СМИ.

Как пояснили в комитете, оперативная статистика включает в себя летальные исходы не только от COVID-19, но и от других факторов, когда коронавирус был сопутствующим заболеванием, передает «Комсомольская правда».

Ранее журналисты заметили странное расхождение в статистиках. Так, согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Минздрава, в Северной столицы за время пандемии скончались 9 053 человека. В то время, как в официальной статистике говорится о 4 971 жертве коронавируса, а в Росстате зафиксировано не менее 6000 смертей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургским врачам в пандемию помогают 2,5 тысячи студентов-медиков.