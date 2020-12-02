Петербургским врачам в пандемию помогают 2,5 тысячи студентов-медиков

"Маски, перчатки и социальная дистанция – это наша новая реальность. Если нет острой необходимости, не стоит посещать людные места. Койки и врачи не бесконечны", - заявил Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

"Маски, перчатки и социальная дистанция – это наша новая реальность. Если нет острой необходимости, не стоит посещать людные места. Койки и врачи не бесконечны", - заявил Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что около 2,5 тысяч старшекурсников медицинских вузов брошены на помощь врачам, работающим в условиях пандемии коронавируса.

Поскольку на медиков, работающих с пациентами, зараженными COVID-19, ложится колоссальная нагрузка, амбулаторное звено городской системы здравоохранения испытывает ощутимый дефицит кадров. Больше всего больницы нуждаются в медсестрах, рентген-лаборантах и врачах-анастезиологах, рассказал Беглов телеканалу «Россия 24».

Градоначальник отметил, что обязанность властей на данный момент — обеспечить все необходимые условия для амбулаторного лечения пациентов, как с коронавирусом, так и с другими заболеваниями. При этом важно не допустить смешивания потока людей, чтобы избежать вспышки COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о возможностях расширения коечного фонда Петербурга в условиях пандемии.