В АТОР заявили, что ковид-ограничения на Новый год в Петербурге снизят турпоток на 90%

В АТОР заявили, что ковид-ограничения на Новый год в Петербурге снизят турпоток на 90%
Больше всего коронавирусные ограничения скажутся на туротрасли в первых числах января. Фото: pixabay

Крупные туроператоры считают, что из-за введенных на период новогодних праздников ограничений в Петербурге может значительно снизиться туристический поток.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), многие представители туротрасли ждали последнего месяца 2020 года, когда прояснится ситуация с праздниками. Спрос на отдых в столице уже снизился на 90%, так что похожих цифр можно ждать и в Петербурге.

Останутся только туристы, которые поедут просто погулять по городу, но большинство все же просто аннулируют туры. Предполагается, что больше всего коронавирусные ограничения скажутся на туротрасли в первых числах января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ковид оставил петербуржцев без развлечений на новогодние праздники. Губернатор Александр Беглов подписал новые изменения в постановление городского правительства №121.

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