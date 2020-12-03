Ушел из жизни бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен

Ушел из жизни бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен
Встреча с бывшим президентом Франции Валери Жискар д'Эстеном (на снимке справа). Фото: kremlin.ru

Бывший французский президент и основатель «Большой семерки» Валери Жискар д’Эстен умер на 95-м году жизни. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция.

Об этом стало известно в четверг, 3 декабря. Как сообщает французская радиостанция «Europe 1», политика госпитализировали в середине ноября с диагнозом сердечная недостаточность. Несколькими месяцами ранее он лежал в больнице из-за легкой инфекции легких. Тест на коронавирус тогда дал отрицательный результат.

По данным РИА Новости, Жискар д’Эстен скончался из-за осложнений, вызванных заболеванием коронавирусом.

Валери Жискар д’Эстен был президентом Франции с 1974 по 1981 год. Его преемником стал Франсуа Миттеран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что умер заразившийся коронавирусом экс-президент РАН Владимир Фортов.

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