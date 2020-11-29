Умер заразившийся коронавирусом экс-президент РАН Владимир Фортов

Ушел из жизни ученый, бывший президент РАН Владимир Фортов. Он болел коронавирусной инфекцией.

Печальную новость огласил заместитель президента РАН Владимир Иванов. По его словам, ученого не стало сегодня утром, 29 ноября. Иванов назвал это невосполнимой потерей для российский и мировой науки.

Как сообщили «РИА Новости», академик умер на 75-м году жизни. Причина его смерти не названа.

Владимир Евгеньевич Фортов — советский и российский физик, академик Российской академии наук (1991). В историю РАН вошли его работы по созданию научных основ защиты космического аппарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о кончине клавишника группы «Дюна» Андрея Апухтина. Он умер в возрасте 58 лет.