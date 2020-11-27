Скончался клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин

Известный музыкант и участник группы «Дюна» Андрей Апухтин скончался 27 ноября. О смерти клавишника сообщила супруга солиста группы Виктора Рыбина Наталья Сенчукова на своей странице в Instagram.

Женщина отметила, что смерть Андрея Апухтина — это невосполнимая потеря.

«В группе «Дюна» невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет», — написал под постом Наталья Сенчукова.

Отметим, что о причине смерти на данный момент неизвестно. При этом подписчики поинтересовались у Натальи Сенчуковой о возможном заболевании Андрея Апухтина коронавирусом. Женщина отреагировала отрицательно.

Напомним, что музыкант скончался в возрасте 58 лет. В составе группы «Дюна» Андрей Апухтин» проработал около 30 лет, начиная с 1991 года.

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