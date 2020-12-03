В Москве не будут вводить новые меры из-за Covid-19 в работе кафе и ресторанов

В Москве не будут вводить новые меры из-за Covid-19 в работе кафе и ресторанов
Работающий, несмотря на ограничения, общепит. Фото: ККИ

В столице России не планируют ограничивать работу заведений общественного питания на новогодние праздники.

Как сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24», в городе достаточно уже принятых мер. Столица России не планирует принимать опыт Санкт-Петербурга и ограничивать работу ресторанов в Новый год.

«На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно. И такой вопрос мы сейчас не рассматриваем. Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда и дополнительных ограничений вводить не придется», – заявил Владимир Ефимов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавируса.

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