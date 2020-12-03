В Москве открывается запись на вакцинацию против коронавируса

В Москве открывается запись на вакцинацию против коронавируса
Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Фото: Минздрав РФ

В пятницу, 4 декабря, в Москве открывается запись на вакцинацию против коронавирусной инфекции нового типа. Уже в субботу, 5 декабря, медики примут первых желающих.

Отметим, что на данный момент запись открыта для врачей, учителей и социальных сотрудников. В ближайшие недели, как заявил мэр столицы Сергей Собянин, перечень москвичей, которые могут записаться на прививку от COVID-19, будет расширяться.

Напомним, что вчера, 2 декабря, президент Владимир Путин поручил в конце следующей недели начать массовую вакцинацию по всей стране. Использовать при этом будут главную отечественную разработку — вакцину «Спутник V», созданную центром имени Гамалеи. Вакцинация, подчеркнул глава государства, должна быть бесплатной и добровольной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал нарастить объемы производства «Спутника V».

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