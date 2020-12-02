Глава Минздрава пообещал увеличить производство вакцины «Спутник V»

Россия намерена увеличить мощности производства вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Препарат будут производить не только в России, но и по всему миру.

Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко во время презентации вакцины для ООН в среду, 2 декабря. Министр заявил об увеличении производства вакцины «Спутник V», подчеркнув, что она является одной из лучших разработанных вакцин.

По словам Мурашко, препарат отечественного производства получили уже более 100 тысяч россиян, которые находятся в группах риска. Кроме того, «Спутник V» уже начали поставлять в российские регионы, чтобы в скором времени приступить к массовой вакцинации. Одновременно с этим проводятся пострегистрационные исследования лекарства в Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин поручил начать массовую вакцинацию против COVID-19 на следующей неделе.