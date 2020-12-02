Путин поручил начать массовую вакцинацию против COVID-19 на следующей неделе

В среду, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу открытия новых коронавирусных госпиталей, объявил, что массовую вакцинацию россиян от COVID-19 необходимо начать уже на следующей неделе.

Глава государства уточнил, что прививочная кампания должна быть готова к старту в конце следующей недели. Медики будут использовать главную отечественную разработку, вакцину «Спутник V», созданную специалистами Центра имени Гамалеи. Прививать граждан будут бесплатно и в добровольном порядке.

Путин добавил, что первыми получить защиту от коронавирусной инфекции должны медицинские работники и учителя. Напомним, что на данный момент ежедневно в России заражаются коронавирусом более 20 тысяч человек.

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