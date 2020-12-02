Новые ковид-ограничения в Петербурге: новогодние каникулы без кафе и выставок

С 30 декабря по 3 января в Петербурге не будут работать все кафе, бары и рестораны. Фото: Pixabay

С 30 декабря по 3 января в Петербурге не будут работать все кафе, бары и рестораны. Фото: Pixabay

В Северной столице вводятся дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости Covid-19. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Новые ограничения вступят в силу 4 декабря. Так, с пятницы запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, приостанавливается работа музеев, выставок и театров в зданиях ТЦ, а также запрещается доступ детей до 16 лет на мероприятия, проводимые организациями исполнительских искусств.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, ужесточаются требования и к проведению любых мероприятий численностью более 50 человек. Также отменяется возможность наполняемости залов свыше 25% для случаев, когда билеты на них были проданы до 18 ноября. С 14 декабря по 15 января запрещается реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях.

Нововведения коснулись и предприятий общественного питания. Так, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января «общепиты» не смогут принимать посетителей в период с 19.00 до 6.00. А между указанными периодами им и вовсе придется закрыться. Это не коснется производственных столовых, доставок, обслуживаний на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.

С 30 декабря по 10 января горожане также не смогут посетить музеи, театры, выставки, концерты, экскурсии и другие массовые мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проверяли ночные клубы, которые должны были закрыться из-за ограничений.