В Петербурге проверят ночные клубы, которые должны были закрыться из-за ограничений

В городе запретили все развлекательные и досуговые мероприятия в точках общественного питания. Фото: unsplash.com

В городе запретили все развлекательные и досуговые мероприятия в точках общественного питания. Фото: unsplash.com

Власти накажут недобросовестных предпринимателей, не желающих соблюдать меры предосторожности.

Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что необходимо проверить, действительно ли закрылись ночные клубы в Санкт-Петербурге. Он отметил, что есть заведения, которые продолжают обслуживать клиентов, несмотря на введенные ограничения в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.

Сотрудники Ситуационного центра планируют провести рейдовые мероприятия и закрыть все учреждения, нарушающие требования о безопасной деятельности. Напоминаем, что в Санкт-Петербурге отметили все развлекательные и досуговые мероприятия во всех объектах общественного питания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выход Петербурга на плато по коронавирусу может затянуться. По последним данным, число заболевших в Петербурге за все время уже перевалило за 114 тысяч человек.