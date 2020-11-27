В Петербурге проверят ночные клубы, которые должны были закрыться из-за ограничений

Власти накажут недобросовестных предпринимателей, не желающих соблюдать меры предосторожности.
Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что необходимо проверить, действительно ли закрылись ночные клубы в Санкт-Петербурге. Он отметил, что есть заведения, которые продолжают обслуживать клиентов, несмотря на введенные ограничения в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.
Сотрудники Ситуационного центра планируют провести рейдовые мероприятия и закрыть все учреждения, нарушающие требования о безопасной деятельности. Напоминаем, что в Санкт-Петербурге отметили все развлекательные и досуговые мероприятия во всех объектах общественного питания.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выход Петербурга на плато по коронавирусу может затянуться. По последним данным, число заболевших в Петербурге за все время уже перевалило за 114 тысяч человек.