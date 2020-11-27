Выход Петербурга на плато по коронавирусу может затянуться

В Петербурге вновь заговорили о выходе на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Северной столице. Весной, в разгар распространения COVID-19, о плато говорили много и не единожды его откладывали.

По последним данным, число заболевших в Петербурге за все время уже перевалило за 114 тысяч человек. Только за последние сутки было подтверждено еще 3687 случаев заболевания. Всего активными пациентами считаются 43895 человек. По числу заболевших Санкт-Петербург уже обошел Московскую область, которая до недавнего времени занимала по этому показателю второе место после российской столицы.

Власти Петербурга пока, похоже, сами не могут определиться с тем, вышел Петербург на плато заболеваемости или нет. Одни констатируют выход на плато, другие его откладывают.

Так, например, вице-губернатор Евгений Елин сообщал о том, что Петербург уже вышел на плато. Слова его, правда, прозвучали не особо уверенно.

«Мы каждый день цифры разглядываем. Вроде бы сейчас образовалось некоторое такое плато, если брать количество госпитализаций», — такая цитата Елина разлетелась по СМИ. К слову, на момент заявления, в Петербурге было зарегистрировано меньше 90,5 тысяч заболевших.

Вскоре глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец выступил с другим заявлением. Он заявил о росте числа госпитализированных и сокращении тема прироста заболевших. Тогда он только заметил, что у города есть «надежда» выхода на плато.

Судя по опыту весны этого года, заявления по этому вопросу еще долго могут быть неопределенными.

Так, в конце апреля появились сообщения о том, что до плато заболеваемости Петербург доберется еще к началу мая. Позже заявили, что это произойдет в середине месяца, в конце мая губернатор Петербурга Александр Беглов опроверг информацию о выходе на плато, поскольку на тот момент число зараженных превышало число выздоровевших.

При заявлениях о выходе на плато еще в апреле, произошло это только июне. Примечательно, что в комздраве сообщали об этом еще в начале месяца, а глава НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто подтвердил в середине.