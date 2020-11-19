В Смольном заявили о выходе на плато заболеваемости коронавирусом

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил о выходе города на плато заболеваемости коронавирусом.

«Мы каждый день цифры разглядываем. Вроде бы сейчас образовалось некоторое такое плато, если брать количество госпитализаций», — цитирует его слова «Интерфакс».

Елин выразил надежду на то, что ситуация в Северной столице начнет улучшаться, но правительство готовится к тому, что коронавирус останется до весны.

Отметим, что с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 90 400 зараженных коронавирусом, при этом выздоровели 53 200 пациентов, число летальных исходов достигло 4 763 человек.

Напомним, с 23 ноября в городя появятся новые коронавирусные ограничения. В частности, петербуржцев перестанут пускать на спортивные мероприятия. В торговых центрах закрывают теперь все предприятия общественного питания и ледовые катки. На другие катки попасть будет можно, но организаторы должны соблюдать требование: один человек на десять квадратных метров. Кроме того, на крытых катках смогут кататься только до 30 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской заявил, что напряженная эпидемиологическая обстановка в Северной столице сохранится до начала января.