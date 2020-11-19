В петербургском Политехе создали математическую модель распространения коронавируса

В петербургском Политехе создали математическую модель распространения коронавируса
Атмосфера новогодних праздников не должна заставить петербуржцев забыть об угрозе коронавируса. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской заявил, что напряженная эпидемиологическая обстановка в Северной столице сохранится до начала января.

Об этом свидетельствует математическая модель, разработанная специалистами Политеха. Как объяснил Рудской во время XIII Петербургского международного инновационного форума, проходящего в онлайн-формате, новогодние праздники — не повод для расслабления, так как угроза коронавируса остается актуальной.

Глава университета подчеркнул, что расчеты, предоставленные учеными, учитывают динамику распространения COVID-19 во всем мире и потому достаточно точны. Имеющаяся информация поможет врачам, властям и населению подготовиться к ближайшим месяцам жизни в условиях второй вспышки заболевания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Северной столице выявили более 2,3 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

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