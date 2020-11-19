Петербург установил новый рекорд по числу заболевших Covid-19

В Северной столице продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки болезнь выявили у 2 312 человек, что стало очередным рекордом.

Об этом стало известно в четверг, 19 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город остается на втором месте по заболеваемости Covid-19 среди российских регионов. Первое место в рейтинге занимает Москва, где болезнь за сутки подхватили 6 438 человек. На третьем месте Московская область — 880 заболевших. В Ленобласти за сутки новый вирус выявили у 197 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге вводят новые ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации.