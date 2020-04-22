Петербург выйдет на плато по коронавирусу в мае

Плато должно продержаться в Петербурге с начала мая по начало июня. Фото: gov.spb.ru

Плато должно продержаться в Петербурге с начала мая по начало июня. Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера назвали сроки выхода Северной столицы на плато по заболеваемости новым коронавирусом.

По словам замдиректора по инновационной работе НИИ, доктора биологических наук Александра Семенова, Петербург может добраться до плато заболеваемости через две недели, но только в том случае, если жители города будут соблюдать режим самоизоляции и введенные властями ограничения. Семенов считает, что плато продержится до начала июня, а после число случаев COVID-19 начнет снижаться, передает РБК.

Специалисты также отметил, что в плане развития заболевания условия Петербурга можно применить к другим крупным российским городам — Новосибирску, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, Казани.

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