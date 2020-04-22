Доктор Мясников признал свою ошибку в прогнозе пика пандемии COVID-19

Российский представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, снимающийся в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», заявил, что ошибся в прогнозах, касающихся пика заражений коронавирусом в России.

Мясников заявил в прямом эфире на Youtube, что такую ошибку с пиком допустил не только он, но и медики во всем мире. При этом он отметил и свою вину в этом.

По словам доктора, страна выходит на пик заражений коронавирусом в среднем за два-три месяца. Мясников уточнил, что в России эпидемия началась почти через месяц после прогноза.

«Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз», — такой новый прогноз дал врач.

Он призвал россиян «просто ждать» окончания пандемии, поскольку предсказать это довольно сложно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк озвучил свой прогноз пика заболеваемости коронавирусом в России.