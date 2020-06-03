Глава комздрава заявил, что Петербург вышел на плато по коронавирусу

В больницы Петербурга ежедневно доставляют порядка 700 человек с коронавирусом.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что этот показатель не меняется вторую неделю. Около 80% зараженных коронавирусом переносят болезнь в легкой форме. В реанимации находятся одномоментно порядка 600 человек, заявил Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он также отметил, что число тех, кто находится на искусственной вентиляции легких, в каждый конкретный момент времени последние несколько недель не меняется — порядка 300 пациентов.

За сутки в Петербурге выявлено 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 485 571 человек. Скончались 382 914 человек, при этом 3 083 621 выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.