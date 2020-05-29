Беглов опроверг информацию о выходе Петербурга на плато по коронавирусу

В ходе инспектирования перепрофилированной под прием коронавирусных пациентов поликлиники №42 губернатор Петербурга Александр Беглов дал свою оценку текущей эпидемиологической ситуации в городе.

Глава города объяснил, что, как показывает статистика, количество зараженных все еще превышает число выздоровевших. Это значит, что Петербург по-прежнему не вышел на плато. И хотя на сегодняшний день в Северной столице развернуто 10 тысяч коек, что в два раза превышает рекомендации Минздрава, этого недостаточно.

Отметим, что в городе на Неве ежедневно регистрируют около 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Петербурге 15 215 заболевших COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поликлиника №42 на улице Ленсовета готова к приему пациентов с тяжелой и средней формой коронавируса.