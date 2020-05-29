Поликлинику №42 в Петербурге перепрофилируют под стационар для пациентов с COVID-19

Поликлинику №42 в Петербурге перепрофилируют под стационар для пациентов с COVID-19
Также частично переоборудуют "Ленэкспо", где появится отделение для средне- и тяжелобольных. Фото: gov.spb.ru

Поликлинику №42 на улице Ленсовета в Московском районе Северной столицы перепрофилируют под стационар для пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Об этом в пятницу, 29 мая, оповестили в пресс-службе городской администрации. В здании поликлиники развернут стационар на 240 коек. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже посетил будущую больницу для петербуржцев с COVID-19 и проинспектировал палаты, реанимационные отделения и другие помещения.

Здание полностью готово к приему пациентов: созданы места для дезинфекции машин скорой помощи и пандус для транспортировки людей. Также в палаты проведен кислород. Здесь будут находиться люди с тяжелой и средней формой заболевания. На их лечение отправят специалистов и медицинский персонал больницы №20.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном объяснили, почему управление Роспотребнадзора потребовало закрыть отделение 15-й больницы.

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