Смольный объяснил ситуацию с закрытием отделения больницы №15

Управление Роспотребнадзора по Петербургу потребовало закрыть больницу №15 на Авангардной улице, перепрофилированную под лечение пациентов с коронавирусом. Причиной этого стало отделение хронического гемодиализа, которое не прекратило прием в установленный срок.

В связи с перепрофилированием отделение должно было закрыться с 3 мая по предписанию Роспотребнадзора. Однако спустя три дня выяснилось, что требование медучреждение не выполнило. После чего Роспотребнадзор был вынужден обратиться в суд, пишет «Мойка78».

Больница в произошедшем нарушений не усматривает. Комитет по здравоохранению Петербурга пояснил, что на практике учреждение начало принимать пациентов с COVID-19 позже — 18 мая. Отделение гемодиализа закрылось за день до этого.

В учреждении уверены, что пациентам отделения гемодиализа заражение коронавирусом не угрожало.

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