Стоматологи Петербурга пожаловались на отсутствие выплат за работу с COVID-19

Стоматологи Петербурга пожаловались на отсутствие выплат за работу с COVID-19
Медики, работающие с ковидом, пожаловались на отсутствие выплат. Фото: gov.spb.ru

Врачи стоматологического отделения поликлиники № 38 Центрального района Петербурга заявили, что не получили обещанные выплаты за работу с коронавирусными пациентами.

О проблеме рассказала врач Екатерина Загородних. Женщина направила письмо с жалобой депутату местного Заксобрания Борису Вишневскому.

«Я написал 26 мая запрос на имя губернатора с просьбой разобраться в ситуации и осуществить выплаты этим врачам», — приводит РБК слова парламентария.

По словам Загородних, с апреля медики работают в новом подразделении поликлиники. Они занимаются забором биоматериала у людей с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него. Дополнительные выплаты за работу медики, по их утверждению, не получили. Более того, после огласки подверглись давлению со стороны руководства медучреждения.

Проверку по факту произошедшего проводит отдел здравоохранения Центрального района Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что всем врачам города, работающим с коронавирусными пациентами, поступили федеральные выплаты.

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