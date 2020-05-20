Беглов: все медики Петербурга, работающие с COVID-19, получили выплаты

Для разрешения вопросов по оплате труда и рассмотрения жалоб медработников в Петербурге появилась межведомственная комиссия при Комитете по здравоохранению. Помимо сотрудников этого ведомства в неё вошли представители комитета по Социальной политике, комитета по труду, а также профсоюзов и Роспотребнадзора. Фото: pixabay.com

Для разрешения вопросов по оплате труда и рассмотрения жалоб медработников в Петербурге появилась межведомственная комиссия при Комитете по здравоохранению. Помимо сотрудников этого ведомства в неё вошли представители комитета по Социальной политике, комитета по труду, а также профсоюзов и Роспотребнадзора. Фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отчитался о том, что всем врачам города, работающим с коронавирусными пациентами, поступили причитающиеся федеральные выплаты.

Об этом градоначальник рассказал в среду, 20 мая, в ходе совещания с прокурором Петербурга Сергеем Литвиненко. Отметим, что контроль за осуществлением стимулирующих выплат медикам по распоряжению президента Владимира Путина должны были взять на себя региональные власти.

В Северной столице деньги поступили на зарплатные карты 19 624 врачей и 13 860 медицинских работников. Кроме того, компенсацию в размере 300 тысяч рублей получил 68 медиков, заразившихся коронавирусом в ходе контакта с пациентами. Семьям умерших от COVID-19 сотрудников больниц выплатил по миллиону рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для пенсионеров, находящихся в «Ленэкспо» по распоряжению Беглова сделали отдельную секцию.