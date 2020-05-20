Для пожилых пациентов с COVID-19 в «Ленэкспо» отвели отдельную секцию

Вместимость госпиталя в «Ленэкспо» составляет 1000 человек, в настоящий момент на лечении находятся 492 человека. Площадь «красной» зоны — 14 839 кв. м, «зелёной» — 635 кв. м. Фото: gov.spb.ru

Вместимость госпиталя в «Ленэкспо» составляет 1000 человек, в настоящий момент на лечении находятся 492 человека. Площадь «красной» зоны — 14 839 кв. м, «зелёной» — 635 кв. м. Фото: gov.spb.ru

Во временном госпитале для пациентов с легкой формой коронавируса, развернутом на территории «Ленэкспо», появилось отделение для пенсионеров.

Отдельную секцию для пожилых людей организовали по распоряжению губернатора Александра Беглова, который проинспектировал работу госпиталя и выслушал обращения пациентов. Теперь возрастным петербуржцам с коронавирусной инфекцией смогут оказывать дополнительное внимание и поддержку.

К пенсионерам смогут приходить волонтеры, которые не только окажут помощь, но и почитают книгу или приготовят чай. Также в секции увеличили количество медсестер, а консультировать персонал будут опытные врачи, которые посетят госпиталь специально с этой целью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защита от коронавирусной инфекции появится в Северной столице уже к концу года.