Для пожилых пациентов с COVID-19 в «Ленэкспо» отвели отдельную секцию

Во временном госпитале для пациентов с легкой формой коронавируса, развернутом на территории «Ленэкспо», появилось отделение для пенсионеров.
Отдельную секцию для пожилых людей организовали по распоряжению губернатора Александра Беглова, который проинспектировал работу госпиталя и выслушал обращения пациентов. Теперь возрастным петербуржцам с коронавирусной инфекцией смогут оказывать дополнительное внимание и поддержку.
К пенсионерам смогут приходить волонтеры, которые не только окажут помощь, но и почитают книгу или приготовят чай. Также в секции увеличили количество медсестер, а консультировать персонал будут опытные врачи, которые посетят госпиталь специально с этой целью.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защита от коронавирусной инфекции появится в Северной столице уже к концу года.