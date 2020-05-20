Защита от COVID-19 может появиться в Петербурге уже к концу года

Защита от коронавируса должна появиться в Северной столице уже к концу 2020 года. Об этом сообщил вице-губернатор города Владимир Канягин.
По словам политика, петербургские чиновники активно работают над реализацией этой задачей. На фоне пандемии все научные разработки переключились на разработку препаратов и других защитных средств от коронавирусной инфекции, рассказал Канягин в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» в среду, 20 мая.
Причем заказы, поступающие от промышленности и научных объединений, только возрастают. По мнению вице-губернатора, после окончания пандемии проекты по защиты от COVID-19 станут новым этапом в развитии научно-исследовательских центров.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия, возможно, преодолела пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вирусолог считает, что страна вышла на плато.