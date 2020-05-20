Вирусолог не исключил, что Россия прошла плато и пик заболеваемости COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн поделился своем видением ситуации с коронавирусом в России.

По его словам, главная цифра — число выявленных зараженных. С 1-2 мая это число стоит примерно на одном уровне, а последние дни оно снижается, отметил вирусолог.

«Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», — заявил он, сообщает НСН.

Согласно последним данным, которые сегодня сообщили в штабе по борьбе с пандемией, в России число зараженных выросло до 308 705 человек, 2972 погибших, выздоровели 85 392 пациента.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 999 235 человек. Скончались 325 125 человек, при этом 1 970 686 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.