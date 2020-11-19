Дмитрий Лисовец: появилась надежда выхода на плато

По сравнению с прошлой неделей, на этой фиксируется некоторая стабилизация по больным коронавирусом в Петербурге, заявил в ходе телемарафона «Спасибо!» на телеканале «78» председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По словам главы городского комздрава, на прошлой неделе, по сравнению с предыдущей, число госпитализированных выросло примерно на 8%. Сейчас темп прироста сократился. Есть надежда, что город в ближайшее время выйдет на плато.

Дмитрий Лисовец рассказал, что в Петербурге свободными остаются около 10% коек для пациентов с Covid-19. Помощь в стационарной форме оказывают 20 больниц на 23 площадках. Трудятся около 10 тысяч человек, из которых 25% — врачи, а большая часть — средний медицинский персонал.

Лисовец отметил, что риску заражения коронавирусом подвержен любой медработник. Более того, выросла нагрузка на них — как в физическом, так и эмоциональном плане. Что касается СИЗ (средства индивидуальной защиты — прим. ред.), с ними проблем нет. «За это голова не болит», — сказал председатель комитета по здравоохранению. Проблемы есть с прогнозированием ситуации, из-за чего сложно, например, рассчитать количество необходимых коек.

Конечно, петербуржцы не остаются в стороне и всячески стараются помочь медикам. Например, проект «Подвези врача» объединил 25 автоволонтеров из Красногвардейского, Пушкинского и Московского районов. Но главная помощь, которую горожане могут оказать врачам, медсестрам, санитарам, водителям и всем, кто трудится в это нелегкое время, заключается в том, чтобы просто носить маски и избегать массового скопления людей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, как город помогает медицинским работникам.