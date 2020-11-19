Роспотребнадзор заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ухудшается ситуация с коронавирусом, однако в регионах нет взрывного роста заболеваемости.

По ее словам, для улучшения положения россияне должны не пренебрегать мерами безопасности, сообщает РИА «Новости».

«Для того, чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех», — отметила она.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус продолжает набирать обороты. В 85 регионах России за последние сутки выявили 23 610 человек с Covid-19. Об этом стало известно в четверг, 19 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, у 25,7 % вышеперечисленных граждан не имелось клинических проявлений болезни. Побороть болезнь смогли 25 573 пациента, 463 – скончались.