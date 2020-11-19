В России за сутки выявили рекордные 23,6 тысяч зараженных коронавирусом

Коронавирус продолжает набирать обороты. В 85 регионах России за последние сутки выявили 23 610 человек с Covid-19.

Об этом стало известно в четверг, 19 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, у 25,7 % вышеперечисленных граждан не имелось клинических проявлений болезни. Побороть болезнь смогли 25 573 пациента, 463 – скончались.

Лидером по количеству заболевших по-прежнему является Москва (6 438 человек), далее идут Петербург (2 312) и Подмосковье (880).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин назвал непростой ситуацию с Covid-19 в России. Он отметил во время совещания с правительством, что пандемия постоянно находится в поле внимания властей.