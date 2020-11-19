Путин назвал непростой ситуацию с Covid-19 в России

Путин назвал непростой ситуацию с Covid-19 в России
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В России в настоящее время сложилась непростая ситуация с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Во время совещания с правительством президент отметил, что пандемия постоянно находится в поле внимания властей.

Как сообщили РИА Новости, Путин подчеркнул, что в некоторых российских регионах сложившаяся эпидемиологическая ситуация является сложной, однако контролируемой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимиру Путину не хватает живого общения с людьми. Об этом рассказал его пресс-секретарь.

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Путин назвал непростой ситуацию с Covid-19 в России