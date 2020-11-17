Песков: Владимиру Путину не хватает живого общения с людьми

Песков: Владимиру Путину не хватает живого общения с людьми
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Россия 24

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, как работает президент России Владимир Путин в режиме пандемии.

Отмечается, что президенту не хватает личного общения с людьми, а компенсировать это видеоконференциями невозможно. Об этом помощник президента поделился в эфире «Первого канала».

«Президент, собственно, постоянно работает в таком режиме — растянутом по суткам. Все, кто работает с ним, уже привыкли. Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером — и в час ночи, и в два ночи. Это совершенно нормальная практика. Это было и до режима самоизоляции, и продолжается сейчас», – добавил Дмитрий Песков.

Кроме этого, он заявил, что рано или поздно такой режим закончится, и работа продолжится по привычному распорядку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Госдуму внесли законопроект о праве Владимира Путина избираться на два президентских срока.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин дмитрий песков особый режим президент россии


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Telegram и в «ВКонтакте» испытали российскую вакцину «Спутник V»
Школьники Петербурга могут перейти на цикличное обучение из-за Covid-19
Петербургские лауреаты премии «Золотая маска» получат награды 18 ноября
Нурмагомедов запустит виртуального оператора мобильной связи в декабре
Вирусолог: Covid-19 имеет свойства, которые раньше встречались в других вирусах
Песков: Владимиру Путину не хватает живого общения с людьми
Сборная России сыграет заключительный матч с Сербией в Лиге наций 18 ноября
В Москве бойца Яндиева, обвиняемого в избиении Харитонова, выпустили из изолятора