Песков: Владимиру Путину не хватает живого общения с людьми

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, как работает президент России Владимир Путин в режиме пандемии.

Отмечается, что президенту не хватает личного общения с людьми, а компенсировать это видеоконференциями невозможно. Об этом помощник президента поделился в эфире «Первого канала».

«Президент, собственно, постоянно работает в таком режиме — растянутом по суткам. Все, кто работает с ним, уже привыкли. Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером — и в час ночи, и в два ночи. Это совершенно нормальная практика. Это было и до режима самоизоляции, и продолжается сейчас», – добавил Дмитрий Песков.

Кроме этого, он заявил, что рано или поздно такой режим закончится, и работа продолжится по привычному распорядку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Госдуму внесли законопроект о праве Владимира Путина избираться на два президентских срока.