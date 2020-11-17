В Госдуму внесли законопроект о праве Путина избираться на два президентских срока

Действующий президент России Владимир Путин сможет избираться еще на два новых срока. Данный законопроект внесли в Государственную думу на рассмотрение.

Соответствующий документ был разработан депутатами фракции «Единая Россия» Павлом Крашенинниковым и Ольгой Савастьяновой. Кроме них, данную идею поддержал сенатор Андрей Клишас в рамках исполнения поправок к Конституции.

В документе говорится о том, что действующий президент может избираться вне зависимости числа сроков, в течение которых он занимал данную должность. Таким образом Владимир Путин сможет избираться на новых президентских выборах.

«Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ… и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением», – говорится в документе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге продают строительную каску с автографом Путина за 500 тыс. рублей.