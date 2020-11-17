В Петербурге продают строительную каску с автографом Путина за 500 тысяч

На сайте бесплатных объявлений «Авито» в Петербурге появилось необычное предложение: продается строительная каска с автографом президент Владимира Путина.
Уникальный аксессуар, как пишет АБН, выставил на продажу рабочий, которому удалось получить автограф российского лидера в прошлом году, во время рабочего визита главы государства на судостроительный завод «Северная верфь». Путин расписался на защитном шлеме сотрудника предприятия.
Владелец утверждает, что каска совсем новая и готов предоставить доказательства подлинности подписи Владимира Путина. За необычный артефакт продавец просит полмиллиона рублей. Объявление появилось на «Авито» в субботу, 14 ноября. Вероятно, пока смельчаков на такую покупку не нашлось.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Авито» в сентябре появилось объявление о продаже торгового центра на намывных территориях Васильевского острова.