В Петербурге продают строительную каску с автографом Путина за 500 тысяч

Объявление висит на сайте три дня. "Торг уместен", - отмечает продавец. Фото: www.avito.ru

Объявление висит на сайте три дня. "Торг уместен", - отмечает продавец. Фото: www.avito.ru

На сайте бесплатных объявлений «Авито» в Петербурге появилось необычное предложение: продается строительная каска с автографом президент Владимира Путина.

Уникальный аксессуар, как пишет АБН, выставил на продажу рабочий, которому удалось получить автограф российского лидера в прошлом году, во время рабочего визита главы государства на судостроительный завод «Северная верфь». Путин расписался на защитном шлеме сотрудника предприятия.

Владелец утверждает, что каска совсем новая и готов предоставить доказательства подлинности подписи Владимира Путина. За необычный артефакт продавец просит полмиллиона рублей. Объявление появилось на «Авито» в субботу, 14 ноября. Вероятно, пока смельчаков на такую покупку не нашлось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Авито» в сентябре появилось объявление о продаже торгового центра на намывных территориях Васильевского острова.