Новый торговый центр на намыве Васильевского острова выставили на продажу на «Авито»

Новый торговый центр на намыве Васильевского острова выставили на продажу на &#171;Авито&#187;
Торговый центр продают за 808,5 млн рублей. Фото: avito.ru

Недавно построенный торговый центр площадью более шесть тысяч квадратных метров выставили на продажу в интернет-сервисе для размещения бесплатных объявлений.

Построенный на намывных территориях Васильевского острова новый торговый центр оказался на сайте «Авито». Объявление разместила компания Seven Suns Development.

В объявлении говорится что объект является коммерческой недвижимостью. Общая площадь универсальных помещений составляет 6219.7 квадратных метров.

Торговый центр находится на бульваре Александра Грина, он занимает первые два этажа одного из корпусов ЖК «Я — Романтик». Его продают за 808,5 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здания завода «Комат» в Петербурге продадут с молотка. Начальная цена лота составляет 520 млн рублей.

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