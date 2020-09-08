Здания завода «Комат» в Петербурге продадут с молотка

Здания завода &#171;Комат&#187; в Петербурге продадут с молотка
Аукцион назначен на 14 октября. Фото: Pixabay

Фонд Имущества сообщил о предстоящей продаже акций завода «Комат» на голландском аукционе. Торги пройдут 14 октября.

Комплекс завода находится на улице Профессора Качалова, что в Невском районе города. Он состоит из пяти земельных участков, общая площадь которых превышает 2 га. На территории находятся здания и сооружения площадью 11 тыс. кв.м.

На земельных участках, которые относятся к многофункциональной зоне, расположены объекты производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры и общественно-деловой застройки.

Часть зданий комплекса сдается в аренду под офисные и производственно-складские цели. В некоторых объектах есть оборудование для ремонта автомобилей.

Начальная цена лота составляет 520 млн рублей. Заявки принимаются до 12 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте выпускавшего «Катюши» завода в Петербурге появится жилье комфорт-класса.

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