Здания завода «Комат» в Петербурге продадут с молотка

Фонд Имущества сообщил о предстоящей продаже акций завода «Комат» на голландском аукционе. Торги пройдут 14 октября.

Комплекс завода находится на улице Профессора Качалова, что в Невском районе города. Он состоит из пяти земельных участков, общая площадь которых превышает 2 га. На территории находятся здания и сооружения площадью 11 тыс. кв.м.

На земельных участках, которые относятся к многофункциональной зоне, расположены объекты производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры и общественно-деловой застройки.

Часть зданий комплекса сдается в аренду под офисные и производственно-складские цели. В некоторых объектах есть оборудование для ремонта автомобилей.

Начальная цена лота составляет 520 млн рублей. Заявки принимаются до 12 октября.

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