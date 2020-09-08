На месте выпускавшего «Катюши» завода в Петербурге появится жилье комфорт-класса

В Петербурге московская ГК «ПИК» намерена застроить территорию в Выборгском районе, которую занимал двигателестроительный завод АО «ОДК-Климов». Именно с этого предприятия выходили легендарные «Катюши».

Завод переехал на новую площадку в Приморском районе шесть лет назад. Тогда и освободилась территория. По данным «Коммерсанта», там к 2024-му году возведут 128 тысяч «квадратов» недвижимости. Речь идет, в том числе о 14-этажном жилом комплексе на 1525 квартир.

Отметим, что в настоящее время на территории находится объект культурного наследия – сборная мастерская автомобильной фабрики «Русский Рено». Здание не будут сносить, но приспособят под детский сад на 150 мест и блок начальных классов на 300 мест.

Все остальные здания планируют снести.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге к 2023 году планируют завершить первый этап строительства «ИТМО Хайпарк».