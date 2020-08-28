Первый этап строительства «ИТМО Хайпарк» завершат к 2023 году

Реализация первой очереди масштабного проекта по развитию образовательной и социальной инфраструктуры города-спутника Южный в Пушкинском районе завершится в 2023 году.

В ходе первой части строительных работ по возведению хайпарка, на территории города появится главный учебный корпус, клуб для студентов и общежитие университета ИТМО.

Также, к 2024 году компанию возведенным объектам составят центры наук, технологий и фотоники, спортивный комплекс, бизнес-инкубатор и еще одно здание общежития. К 2027 году планируется полностью завершить работы, построив еще одно пространство для ведения бизнеса и центр для обработки данных. К окончанию реализации проекта будет полностью сформирована социальная инфраструктура города-спутника. Об этом сообщил ректор университета ИТМО Владимир Васильев в беседе с журналистами.

Город будет параллельно развиваться вместе с возведением хайпарка. Не его территории появятся новые жилые дома.

Общие затраты на проект составляют 41 миллиард рублей. Из федерального бюджета было выделено 21,8 миллиарда, из казны Санкт-Петербурга 4,8 миллиарда. Частные инвесторы вложили в «ИТМО Хайпарк» 14,4 миллиарда рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ИТМО Хайпарк» в Южном строится с опережением.