«ИТМО Хайпарк» в Южном строится с опережением

Строительство научного, образовательного и инновационного центра идет опережающими темпами, и первая очередь может быть сдана в 2021 году.

Первая очередь состоит из учебного корпуса, общежития и студенческого клуба. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал поддерживать проект, который должен стать локомотивом инновационного развития страны, сообщается на сайте администрации города. Он подчеркнул, что город финансирует строительство, согласно своим обязательствам.

Инновационный центр расположится на территории 100 га в городе-спутнике Южный, который строит УК «СТАРТ Девелопмент» Захара Смушкина. Он будет включать в себя кампус Университета ИТМО, жилье для студентов и преподавателей, научные центры, международные лаборатории, передовые производства и т.д. В «ИТМО Хайпарк» будут работать 3 тыс. сотрудников и учиться 3,6 тыс. студентов.

Инвестиции в «ИТМО Хайпарк» составят 41 млрд рублей. Старт строительства был объявлен 17 октября 2017 года. 100% «ИТМО Хайпарк» принадлежит государству.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Университет ИТМО и Фонд «Сколково» подписали соглашение в ходе ПМЭФ-2019.