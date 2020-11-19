Олег Эргашев рассказал, как Петербург помогает врачам во время пандемии Covid-19

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев во время телемарафона «Спасибо!» на телеканале «78» сообщил о выплатах медицинским работникам.

В период пандемии коронавируса город стремится максимально поддерживать своих медиков, отметил Эргашев. Среди таких мер, по его словам, федеральные выплаты. Так, согласно 415 постановлению правительства, финансовую поддержку получили более 45 тысяч медицинских работников. Речь о 4,5 млрд рублей. По 484 постановлению правительства выплаты — 7,4 млрд рублей в общей сложности — получили более 26 тысяч медицинских работников, в т.ч. водителей «скорых» и т.д.

«Когда вся эта беда начиналась, губернатор в начале марта собрал правительство и спросил, как город поддержит своих медработников. Тогда было принято постановление правительства Санкт-Петербурга №221, по которому 300 тысяч получали медицинские работники, которые заболели, 500 тысяч — которые получили ту или иную степень утраты трудостпособности, и по миллиону — семьи погибших медиков. В общей сложности по этому постановлению получили выплаты 9 070 медицинских работников. Общая сумма составила около 2,1 млрд рублей», — рассказал Олег Эргашев.

Кроме того, добавил он, есть постановление президента №313, которое также предполагает выплаты медикам.

По словам Эргашева, сейчас продумывается вариант стимулирования студентов-медиков, аспирантов и клинических ординаторов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что, по словам вице-губернатора Олега Эргашева, медики не понимают, какой подвиг они совершают.