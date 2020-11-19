В Петербурге тесты на коронавирус сдали 39 тыс. человек за сутки

В Северной столице медицинские сотрудники продолжают исследовать жителей города на наличие коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки пробы на вирус приняли у 39 789 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 19 ноября, в Петербурге под наблюдением врачей находится 2 636 пациентов. Из них – 79 в обсерваторе. Остальные 1890 контактные и 667 на самоизоляции.

Также за минувшие сутки в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, обратились 1 039 петербуржцев. Напомним, что сделать это можно по номеру 122.

Кроме этого, помочь жителям города могут и волонтеры. На данный момент в городе работает 852 добровольца. Обратится за их помощью можно по телефону «горячей линии»: 8-800-200-34-11.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге вводят новые коронавирусные ограничения. Горожан перестанут пускать на спортивные мероприятия. В торговых центрах закрывают теперь все предприятия общественного питания и ледовые катки.